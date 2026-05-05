Milano 17:40
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Dow Jones 20:05
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Londra 17:40
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 7.961,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,19%, a quota 7.961,36 in apertura.
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