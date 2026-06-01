Carburanti, prezzo medio self benzina a 1,941 euro/l e gasolio a 2,005 euro/l

I dati giornalieri del Mimit

(Teleborsa) - Poco variati i prezzi dei carburanti sulla rete stradale nazionale e sulle autostrade. Il consueto aggiornamento giornaliero dell’Osservatorio sui prezzi del Mimit segnala che in data odierna - lunedì 01 giugno 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' non è variato molto rispetot al giorno prima.



Il prezzo lungo la rete stradale nazionale si è attestato a 1,941 euro/l per la benzina e 2,005 euro/l per il gasolio. Nella rilevazione di domenica 31 maggio 2026, il prezzo era pari a 1,942 euro/l per la benzina e 2,008 euro/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,040 €/l per la benzina e 2,085 €/l per il gasolio, a fronte dei 2,042 euro/l per la benzina e 2,086 euro/l per il gasolio del giorno prima.

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