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Mimit, Carburanti: i prezzi medi aggiornati di benzina e gasolio

Economia
Mimit, Carburanti: i prezzi medi aggiornati di benzina e gasolio
(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati a oggi, martedì 26 maggio 2026, il prezzo medio nazionale in modalità self service si attesta a 1,968 euro al litro per la benzina e a 2,057 euro al litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale i prezzi risultano più elevati: la benzina self raggiunge in media 2,060 euro al litro, mentre il gasolio sale a 2,142 euro al litro.
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