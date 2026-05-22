Scuola, ferie docenti con contratti al 30 giugno Anief ricorda le procedure per ricorrere

"Si è discussa il 20 maggio, presso la Corte di Cassazione, l’udienza finalizzata a decidere sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute dai docenti precari
durante lo svolgimento del loro servizio a tempo determinato". Lo ha dichiarato Daniela Cozzetto, segretario generale Anief.
"Parliamo dei docenti con contratti al 30 giugno
che, negli ultimi dieci anni, non hanno richiesto le ferie e non hanno ottenuto neppure la relativa monetizzazione.
Ricordiamo che la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi esclusivamente sull’importo,
poiché il diritto del docente precario alla monetizzazione delle ferie non fruite durante il contratto è una questione già definita.
Sul sito ANIEF trovate tutte le informazioni per aderire al nostro ricorso
e ottenere, attraverso le nostre azioni legali, il riconoscimento e la monetizzazione delle ferie non godute", conclude Cozzetto.
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