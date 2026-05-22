"Si è discussa il 20 maggio, presso la Corte di Cassazione, l’udienza finalizzata a decidere sulldurante lo svolgimento del loro servizio a tempo determinato". Lo ha dichiarato"Parliamo dei docenti conche, negli ultimi dieci anni,Ricordiamo che lapoiché il diritto del docente precario alla monetizzazione delle ferie non fruite durante il contratto è una questione già definita.Sule ottenere, attraverso le nostre azioni legali, il riconoscimento e la monetizzazione delle ferie non godute", conclude Cozzetto.