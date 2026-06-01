Eventi e scadenze: settimana dell'1 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 01/06/2026

Appuntamenti:

Auto - Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei Trasporti

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

09:30 - Apertura dei Giardini del palazzo del Quirinale - Quirinale - Apertura dei Giardini del palazzo del Quirinale riservata alle fasce deboli della popolazione coinvolte tramite invito a cura delle Federazioni, delle Associazioni a carattere nazionale del Terzo Settore e da Roma Capitale in occasione della Festa della Repubblica. Sarà presente il Presidente Sergio Mattarella

10:00 - BCE - Risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori della BCE - Aprile 2026

15:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Piazza del Quirinale - Cambio della Guardia in forma solenne da parte del Reggimento Corazzieri con la Fanfara del 4° Reggimento a cavallo in occasione della Festa della Repubblica alla presenza del Presidente Sergio Mattarella

18:00 - Concerto dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma - Quirinale - Concerto eseguito dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta dal maestro Michele Mariotti, in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano in occasione della Festa della Repubblica, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo



Martedì 02/06/2026

Appuntamenti:

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

09:15 - Festa della Repubblica - Altare della Patria e Rivista Militare - Deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, presso l'Altare della Patria, in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Successivamente il Presidente assisterà alla tradizionale Parata Militare ai Fori Imperiali. Agli eventi saranno presenti anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il ministro Giancarlo Giorgetti e le più alte cariche dello Stato

21:00 - Evento i "Volti della Repubblica" - Piazza del Quirinale - Evento i "Volti della Repubblica" in occasione dell'80° anniversario della Repubblica alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Aziende:

Dollar General - Risultati di periodo



Mercoledì 03/06/2026

Appuntamenti:

Fed - Beige Book

LUISS - "Forum Cyber 4.0" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Alla Luiss, esperti e aziende discutono scenari strategici per la cybersecurity e lo sviluppo dell'ecosistema digitale italiano. Tra gli interventi, Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, il ministro Adolfo Urso (videomessaggio), Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Nunzia Ciardi, Vice Direttore ACN, Diego Brasioli, Vice Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica, MAECI, e Vittorio Rizzi, Direttore Generale, DIS (da mercoledì 03/06/2026 a giovedì 04/06/2026)

11:00 - Virtual press conference - Carmignac - conferenza stampa virtuale di Carmignac, durante cui sarà presentato l'outlook per il secondo semestre 2026. Interverranno Raphael Gallardo, Chief Economist, per l'analisi dello scenario macro e delle tendenze di mercato e Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti, per la presentazione della strategia d'investimento di Carmignac per il secondo semestre 2026

12:10 - 30° anniversario di quotazione Banca Mediolanum - Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - Evento organizzato da Banca Mediolanum. Interviene, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente ABI

15:30 - ECON - Piero Cipollone - Discorso di apertura di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea, in audizione sull'euro digitale, davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed una rappresentanza dei Carabinieri in occasione del 212° anniversario di fondazione dell'Arma

Aziende:

Acea - Assemblea: Bilancio

Ascopiave - Assemblea: Bilancio

Macy's - Risultati di periodo



Giovedì 04/06/2026

Appuntamenti:

LUISS - "Forum Cyber 4.0" - Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma - Alla Luiss, esperti e aziende discutono scenari strategici per la cybersecurity e lo sviluppo dell'ecosistema digitale italiano. Tra gli interventi, Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law, il ministro Adolfo Urso (videomessaggio), Paolo Boccardelli, Rettore Luiss, Nunzia Ciardi, Vice Direttore ACN, Diego Brasioli, Vice Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, l'Informatica e l'Innovazione Tecnologica, MAECI, e Vittorio Rizzi, Direttore Generale, DIS (da mercoledì 03/06/2026 a giovedì 04/06/2026)

Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin; Conti finanziari

XXIV edizione del Public Finance Workshop - Roma - 24ª edizione del Public Finance Workshop della Banca d'Italia, organizzato con il Fondo Monetario Internazionale e l'Università Bocconi. La conferenza riunisce accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la politica economica; si conclude con una tavola rotonda sul tema "Fiscal Policy in an Era of Uncertainty" (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

Phygital Sustainability Expo - Gli Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilità - Mercati di Traiano, Roma - 7ª edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society, dedicato dedicato alla Cultura della Sostenibilità, sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Parlamento europeo, la Commissione europea e Sapienza Università di Roma quali partner principali (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" (Affari interni) - Iministri discuteranno dello stato generale dello spazio Schengen ed esamineranno lo stato di avanzamento dell'attuazione dei sistemi informatici su larga scala (sistema di ingressi/uscite, ETIAS). Faranno il punto sull'attuazione del patto sulla migrazione e discuteranno della dimensione esterna della migrazione. Discuteranno ulteriormente del futuro status giuridico degli sfollati dall'Ucraina e si occuperanno anche di questioni di sicurezza, con particolare attenzione alle conseguenze della situazione generale in Medio Oriente

09:00 - Geopolitica: tra fattori di rischio e opportunità - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - Evento organizzato da ABI in collaborazione con ABISERVIZI. Interviene Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI

09:30 - ENAC - Presentazione del Fact Book 2026 ICCSAI - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma - Convegno ENAC "Tra un'epoca e un'altra: verso quale trasporto aereo?" - Presentazione del Fact Book 2026 del Centro ITSM – ICCSAI Transport and Sustainable Mobility. Tra gli interventi, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC), il Viceministro Edoardo Rixi, Renato Redondi (Centro ICCSAI-ITSM), Alfonso Celotto (Presidente Aeroporti 2030), Carlo Borgomeo (Presidente Assaeroporti), Gaetano Intrieri (CEO Aeroitalia) e Joerg Eberhart (AD ITA Airways)

15:00 - Question time - Ministro Giorgetti - Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti in Senato



Venerdì 05/06/2026

Appuntamenti:

Phygital Sustainability Expo - Gli Stati Generali Europei sulla Cultura della Sostenibilità - Mercati di Traiano, Roma - 7ª edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society, dedicato dedicato alla Cultura della Sostenibilità, sotto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Parlamento europeo, la Commissione europea e Sapienza Università di Roma quali partner principali (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

XXIV edizione del Public Finance Workshop - Roma - 24ª edizione del Public Finance Workshop della Banca d'Italia, organizzato con il Fondo Monetario Internazionale e l'Università Bocconi. La conferenza riunisce accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire i temi di finanza pubblica più attuali e rilevanti per la politica economica; si conclude con una tavola rotonda sul tema "Fiscal Policy in an Era of Uncertainty" (da giovedì 04/06/2026 a venerdì 05/06/2026)

Vertice UE-Balcani occidentali - Tivat, Montenegro - Il vertice sarà presieduto dal Presidente del Consiglio Europeo António Costa e ospitato dal Presidente montenegrino Jakov Milatovic, con oltre 30 leader europei e balcanici. Il summit avrà come tema "Prosperità condivisa e stabilità dell'UE e dei Balcani Occidentali" e si concentrerà sull'allargamento UE, l'integrazione nel mercato unico e le questioni di sicurezza ed economiche della regione

UE - Consiglio "Giustizia e affari interni" (Giustizia) - I ministri della Giustizia dovrebbero concordare una posizione sul nuovo programma Giustizia per il periodo 2028-2034 e svolgere un dibattito orientativo sulla filiazione. Successivamente la presidenza e la procuratrice capo europea Laura Kövesi forniranno un aggiornamento sullo stato attuale della Procura europea. Durante la colazione i ministri discuteranno dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio - Capaccio Paestum - Tema principale dell'evento di Unioncamere è "Europa e Giovani". Parteciperanno esponenti di primo piano del mondo istituzionale, economico e accademico, tra i quali, Andrea Prete, Presidente Unioncamere, Marco Minniti, Presidente MedOr, Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea (videomessaggio), Antonella Baldino, AD e DG Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Antonio Patuelli, Presidente ABI (in collegamento) (da venerdì 05/06/2026 a sabato 06/06/2026)

09:30 - Press Breakfast presentazione REBUILD Expo Italia - Palazzo Touring Club Milan, Milano - Press breakfast di presentazione della prima edizione italiana del format fieristico europeo dedicato all'innovazione nel mondo delle costruzioni e dell'edilizia avanzata, in programma dal 17 al 19 novembre 2026 presso Rimini Expo Centre, con un focus sulle principali tendenze che stanno trasformando il settore delle costruzioni. Interverranno Gema Travería, direttrice di REBUILD Expo Italia, e Fabio de Santis, Direttore Event & Conference Division di IEG

11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni alla cerimonia per la Fondazione dell'Arma dei Carabinieri - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Reggio Calabria, assisterà alla cerimonia militare per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri

15:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Vertice UE-Balcani occidentali - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al vertice UE-Balcani occidentali, che si terrà a Tivat (Montenegro)

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

B.F - Assemblea: Bilancio

Compagnia Dei Caraibi - CDA: Bilancio

Olidata - Assemblea: Bilancio



Sabato 06/06/2026

Appuntamenti:

Conferenza Nazionale delle Camere di Commercio - Capaccio Paestum - Tema principale dell'evento di Unioncamere è "Europa e Giovani". Parteciperanno esponenti di primo piano del mondo istituzionale, economico e accademico, tra i quali, Andrea Prete, Presidente Unioncamere, Marco Minniti, Presidente MedOr, Raffaele Fitto, Vicepresidente della Commissione europea (videomessaggio), Antonella Baldino, AD e DG Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Antonio Patuelli, Presidente ABI (in collegamento) (da venerdì 05/06/2026 a sabato 06/06/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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