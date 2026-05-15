Compagnia dei Caraibi, perdita da 4,3 milioni di euro nel 2025. Convoca i soci

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha rilevato che, al 31 dicembre 2025, la società ha registrato una perdita di esercizio pari a 4.304.812 euro, con erosione per oltre un terzo del capitale sociale sottoscritto e versato, con conseguente obbligo di adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2446 c.c.



Il CdA ha quindi deliberato di convocare l'assemblea, in sede Straordinaria, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c., per il giorno 3 giugno 2026 in prima convocazione e per il giorno 4 giugno 2026 in seconda convocazione.



Il board ha approvato la situazione patrimoniale della società al 31 dicembre 2025, non sottoposta a revisione contabile, che evidenzia che: le perdite cumulate complessive al 31 dicembre 2025 ammontano a 4.304.812 euro; le riserve al 31 dicembre 2025 ammontano a 104.205 euro; il capitale sociale al 31 dicembre 2025 è di 5.000.000 euro; il patrimonio netto al 31 dicembre 2025 è di 799.393 euro.

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