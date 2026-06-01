Fideuram ISPB, 270 Digital Specialist per accompagnare le reti nell'adozione degli strumenti digitali

(Teleborsa) - Innovazione digitale, modello di servizio e nuove competenze a supporto della consulenza finanziaria sono stati al centro del Digital Specialist Meeting 2026, l'appuntamento annuale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking dedicato ai professionisti che accompagnano le reti nell'adozione degli strumenti digitali. L'incontro si è svolto presso l'IBM Innovation Studio di Milano.



Nel corso della giornata è stato evidenziato il valore di un network in costante crescita: i Digital Specialist di Fideuram, IW PI e Sanpaolo Invest e gli Sponsor Multicanalità di Intesa Sanpaolo Private Banking sono passati da 170 nel 2020 a 270 nel 2026. È stato inoltre richiamato il percorso di crescita dell'Indice Digital di Rete, passato dal 55% del 2020 al 99% del 2026, a conferma del progressivo rafforzamento nell'utilizzo degli strumenti digitali da parte delle reti.



"Il progetto Digital Specialist rappresenta un'esperienza di successo, sostenuta dai risultati raggiunti in questi anni e dal contributo fondamentale che queste figure offrono al miglioramento della qualità del lavoro delle nostre reti - ha detto Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ha dichiarato - I Digital Specialist sono chiamati a svolgere tre funzioni centrali: accompagnare il cambiamento, agire come laboratorio di idee e opportunità e presidiare sul territorio la formazione e l'informazione necessarie per favorire un utilizzo efficace degli strumenti digitali. È in questo modo che l'innovazione diventa concreta, utile e pienamente coerente con la qualità del nostro modello di consulenza”.



Stefano Gallizioli, Responsabile Coordinamento Reti Consulenti Finanziari di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha evidenziato come il valore dei Digital Specialist vada oltre il supporto operativo alle reti, esprimendosi nella capacità di diffondere una vera cultura del digitale e dell'innovazione. Spazio poi all'evoluzione del modello operativo e degli strumenti a supporto delle reti, con gli interventi di Raffaele Levi, Responsabile Modello di Business, e Rossana Vecchio, Responsabile Assistenza Strumenti di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.



La giornata ha previsto anche la premiazione dei migliori dieci Digital Specialist, a cura di Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione Reti di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, valorizzando competenze, supporto alle reti e diffusione della cultura digitale. La mattinata è proseguita con una tavola rotonda moderata da Maria Chiara Mauri, Responsabile Multimanager - Investment Center di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, con la partecipazione di tre primarie SGR, dedicata al ruolo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nell'evoluzione dell'industria finanziaria e della consulenza.



A portare una prospettiva esterna sul cambiamento digitale è stato Riccardo Pozzoli, imprenditore digitale, con una lettura sull'evoluzione dei linguaggi, dei comportamenti e delle modalità di relazione nell'ecosistema digitale. La chiusura dei lavori è stata affidata ad Andrea Ghidoni, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, che ha ribadito il valore strategico dei Digital Specialist nel percorso di evoluzione delle reti. In un contesto in cui la consulenza finanziaria attraversa una fase di profonda trasformazione, innovazione digitale e intelligenza artificiale rappresentano leve decisive per il futuro del settore.

Condividi

```