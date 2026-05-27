Banca Sella, prima banca in Italia a poter avviare servizi di cripto-attività

Il disco verde di Banca d'Italia e il lancio nel 2026

(Teleborsa) - Banca Sella ha completato l’iter di notifica a Banca d’Italia previsto dal regolamento europeo MiCA (“Markets in Crypto-Assets Regulation”) ed è la prima banca in Italia a poter avviare servizi di cripto-attività, relativi in particolare a custodia e trasferimento di asset digitali.



L’ammissione tra i prestatori di servizi per le cripto-attività consentirà a Sella di lanciare, nel corso del 2026, una soluzione dedicata alla custodia, all’invio e alla ricezione degli asset digitali, rivolta a specifiche tipologie di clienti.



“L’evoluzione dei pagamenti verso modelli istantanei, interoperabili e programmabili, favorita anche dalla tokenizzazione della moneta e degli asset sta ridefinendo le infrastrutture finanziarie a livello europeo e globale. Il nuovo servizio di Banca Sella si inserisce in questo scenario e consentirà di contribuire concretamente a tale trasformazione, sia con un approccio sistemico, sia con la proposta di soluzioni innovative sviluppate per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze dei clienti con soluzioni finanziarie sempre più efficienti e sicure", ha detto Andrea Tessera, Managing Director Digital Banking di Banca Sella. E ha aggiunto: "Negli ultimi anni, abbiamo investito nell’infrastruttura tecnologica e nello sviluppo di competenze in ambito DLT e asset digitali, riconoscendo il loro potenziale nell’evoluzione dei sistemi di pagamento e di regolamento. Essere la prima banca italiana a poter offrire servizi di custodia e trasferimento di cripto-attività è un passaggio rilevante, che si inserisce nel più ampio percorso europeo verso nuovi modelli digitali e costituisce la base per futuri sviluppi in diversi settori, dai pagamenti alla tokenizzazione, garantendo fiducia e stabilità nel pieno rispetto dei requisiti regolamentari”.



Sella, dopo aver creato al proprio interno un team specializzato in Distributed Ledger Technology & Digital Assets, è anche tra i fondatori di Qivalis, il consorzio composto da 37 banche europee che emetterà entro l'anno una stablecoin denominata in euro, e continua a seguire con attenzione gli sviluppi strategici nella tokenizzazione dei depositi e nei pagamenti dell'Eurosistema (progetti Pontes e Appia).

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