Fideuram al Salone del Risparmio. Geoeconomia, volatilità e mercati: consulenza come guida nella complessità

(Teleborsa) - In uno scenario internazionale segnato da tensioni geopolitiche, volatilità dei mercati e profonde trasformazioni economiche e tecnologiche, la consulenza finanziaria assume un ruolo sempre più centrale nell’accompagnare i clienti verso scelte consapevoli, disciplinate e orientate al lungo periodo.



E' questo uno dei messaggi emersi dalla conferenza "Lo scacchiere geo-economico globale: le prossime mosse per risparmio, mercati e investimenti", organizzata da Janus Henderson Investors nell’ambito del Salone del Risparmio 2026, alla quale è intervenuto Gianluca Serafini, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.



Nel corso del suo intervento, il top manager della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo ha sottolineato come l’attuale scenario internazionale richieda ai consulenti finanziari capacità di analisi, vicinanza ai clienti e strumenti in grado di gestire l’incertezza senza rinunciare alle opportunità offerte dai mercati.



"La situazione geopolitica internazionale può comprensibilmente alimentare preoccupazione tra i risparmiatori. In questo contesto, il nostro compito è aiutare i clienti a mantenere lucidità, disciplina e una visione di lungo periodo, evitando decisioni affrettate dettate dall’emotività. Per farlo, mettiamo a disposizione soluzioni che combinano ingresso graduale sui mercati, elementi di protezione e qualità della consulenza. Pur in presenza di tensioni geopolitiche, se i grandi flussi economici e commerciali tra Stati Uniti, Cina ed Europa resteranno solidi e l’innovazione tecnologica continuerà a sostenere la crescita, i mercati potranno conservare prospettive positive, con utili attesi ancora in aumento. Il nostro obiettivo è rassicurare e accompagnare i clienti non solo attraverso i prodotti, ma anche con analisi, contenuti e qualità del servizio, trasformando una fase di volatilità in un percorso di investimento più consapevole e orientato alla crescita", ha dichiarato Gianluca Serafini, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking.

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