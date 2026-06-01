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Londra: al centro degli acquisti easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: al centro degli acquisti easyJet
Ottima performance per la compagnia aerea low cost inglese, che scambia in rialzo dell'11,61%.
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