Londra: positiva la giornata per easyJet

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia aerea low cost inglese , che tratta in utile del 2,66% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che easyJet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,81%, rispetto a +1,4% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di easyJet rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,903 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,801. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,006.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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