Londra: andamento rialzista per easyJet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea low cost inglese , con una variazione percentuale del 2,19%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di easyJet evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso easyJet rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di easyJet mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,849 sterline. Rischio di discesa fino a 3,715 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,983.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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