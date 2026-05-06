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Londra: si muove a passi da gigante easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: si muove a passi da gigante easyJet
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia aerea low cost inglese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,42%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a easyJet rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di easyJet segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,585 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,792. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,449.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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