Londra: si concentrano le vendite su easyJet

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia aerea low cost inglese , con un ribasso del 2,27%.



Lo scenario su base settimanale di easyJet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo di easyJet ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,541 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,621, mentre il primo supporto è stimato a 3,462.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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