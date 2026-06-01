ME Group perde il 25% a Londra dopo un profit warning

(Teleborsa) - ME Group , operatore britannico di distributori automatici, è il peggior titolo del FTSE 250 nella seduta odierna, dopo aver registrato ad aprile un rallentamento dei ricavi, in particolare nei settori delle cabine fotografiche e delle lavanderie in Francia. Il board ritiene che ciò sia in gran parte attribuibile a un cambiamento nelle abitudini di spesa dei consumatori, dovuto alla minore fiducia degli stessi a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.



Sebbene si sia registrato un miglioramento delle vendite nel corso di maggio, il board non prevede una normalizzazione dei trend commerciali a causa del perdurare del conflitto in Medio Oriente e della conseguente incertezza del contesto macroeconomico. Di conseguenza, adotta un approccio più prudente per le previsioni di fine anno e prevede ora un utile ante imposte per l'esercizio 2026 compreso tra 69 e 74 milioni di sterline.



Me Group registra una flessione del 25,58% rispetto alla vigilia, attestandosi a 1,094 sterline. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 1,025 e successiva a quota 0,9553. Resistenza a 1,199.





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