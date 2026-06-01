OPA Hydra accende Datalogic: il titolo corre in Borsa dopo l'offerta della famiglia Volta

(Teleborsa) - Brilla Datalogic
che passa di mano con un aumento del 35,08% dopo l'annuncio dell'OPA volontaria totalitaria promossa da Hydra Investimenti
, la holding interamente controllata dalla famiglia Volta.
Il titolo si avvicina al corrispettivo di 5,82 euro per azione offerto dall'azionista di controllo per il delisting della società attiva nell'identificazione automatica dei dati e nell'automazione industriale.
L'operazione, annunciata venerdì 29 maggio, riguarda il 25,08% del capitale non ancora detenuto dal gruppo e valorizza Datalogic con un premio del 36% rispetto al prezzo di chiusura precedente l'annuncio. Il mercato sta quindi adeguando le quotazioni ai termini dell'offerta, che punta a portare la partecipazione complessiva di Hydra oltre il 90% del capitale per procedere al ritiro del titolo da Euronext STAR Milan. Secondo l'offerente, il delisting consentirà alla società di affrontare con maggiore flessibilità gli investimenti in ricerca e sviluppo e nelle tecnologie legate all'intelligenza artificiale, senza i vincoli derivanti dalla quotazione.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del produttore di lettori di codici a barre
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Star
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Datalogic
rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche complessive di Datalogic
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 5,727 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 5,857. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 5,658.