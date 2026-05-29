Datalogic, Hydra lancia Opa totalitaria finalizzata al delisting a 5,82 euro per azione

(Teleborsa) - Hydra Investimenti, veicolo interamente controllato dalla famiglia Volta tramite Hydra, ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su tutte le azioni ordinarie di Datalogic non già detenute dal gruppo, con l'obiettivo di procedere al delisting della società da Euronext STAR Milan.



L'offerta riguarda 14.658.433 azioni, pari al 25,08% del capitale sociale, al corrispettivo di 5,82 euro per azione cum dividend, equivalente a 5,70 euro qualora il dividendo di 0,12 euro per azione deliberato il 5 maggio 2026 venisse staccato prima del pagamento dell'OPA. Il corrispettivo incorpora un premio del 36% sul prezzo ufficiale di chiusura del 29 maggio (4,28 euro) e del 26,5% sulla media ponderata degli ultimi sei mesi. Il controvalore massimo dell'offerta è pari a 85,3 milioni di euro. Hydra detiene attualmente il 64,85% del capitale di Datalogic.



La condizione principale di efficacia è il raggiungimento di una soglia di adesioni che consenta all'offerente di detenere complessivamente oltre il 90% del capitale, al fine di procedere allo squeeze-out ai sensi dell'art. 111 del TUF. Il documento di offerta sarà presentato a CONSOB entro venti giorni dalla data dell'annuncio.



L'offerente motiva l'operazione con la necessità di dare a Datalogic, attiva nell'identificazione automatica dei dati e nell'automazione industriale maggiore flessibilità gestionale e capacità di investimento in R&S e tecnologie AI, senza i vincoli della quotazione.

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