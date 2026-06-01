Piazza Affari: movimento negativo per CIR

(Teleborsa) - Rosso per la holding finanziaria , che sta segnando un calo del 2,06%.



Il trend di CIR mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,7233 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7053. L'equilibrata forza rialzista della società fondata da Carlo De Benedetti è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,7413.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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