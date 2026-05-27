KOS (CIR), uscita AD per promuovere nuovi profili e consentire al manager nuove sfide

(Teleborsa) - CIR
e Giuseppe Vailati Venturi, Amministratore Delegato e Direttore Generale fino al 31 maggio 2026, sono arrivati al comune intendimento di risolvere i rapporti "al fine di consentire al gruppo KOS di promuovere nuovi profili manageriali
, coerenti con i piani della società, e al tempo stesso di consentire al manager di affrontare nuove sfide professionali
". Lo si legge in una nota di precisazione della società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti.
Il 25 maggio
KOS, controllata da CIR, ha nominato Giuseppe Motta amministratore delegato
, con effetto dal 1° giugno 2026. Vailati Venturi ha lasciato dopo 23 anni.(Foto: © rawpixel)