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Piazza Affari: in calo CIR

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo CIR
Pressione sulla holding finanziaria, che tratta con una perdita del 2,06%.
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