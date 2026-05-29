Piazza Affari: brillante l'andamento di CIR

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding finanziaria , che avanza bene del 2,71%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di CIR subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve della società fondata da Carlo De Benedetti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,7277 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,7027. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 0,7527.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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