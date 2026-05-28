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Eurozona: brusca correzione per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brusca correzione per l'EURO STOXX Media
Profondo rosso per l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 271,73 punti, in netto calo dell'1,88%.
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