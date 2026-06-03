Milano 10:03
50.350 -0,45%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 10:03
10.339 -0,33%
Francoforte 10:03
24.945 -0,71%

Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano fa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 28.196,17 punti.
Condividi
```