Prysmian, BofA conferma Buy e alza target price a 175 euro. Titolo in rally

(Teleborsa) - Gli analisti di Bank of America (BofA) confermano il giudizio Buy su Prysmian e alzano il target price a 175 euro per azione dai precedenti 148 euro.



Il report evidenzia come la crescente domanda legata ai data center per l’intelligenza artificiale e agli hyperscaler dovrebbe sostenere prezzi elevati della fibra per diversi anni.



La banca d'affari sottolinea inoltre un forte potenziale di crescita per la divisione Digital Solutions grazie alla revisione dei contratti nel settore telecom e a possibili accordi con gli hyperscaler legati all’AI.



Intanto a Piazza Affari il titolo Prysmian mostra un guadagno dell'1,76% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale del gruppo specializzato nella produzione di cavi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 151,9 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 149,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 147,6.







Condividi

```