Regno Unito, OpenPayd verso la quotazione con la SPAC Titan

(Teleborsa) - OpenPayd, società di infrastrutture finanziarie, è vicina a un accordo per la quotazione in borsa tramite fusione con una SPAC - special purpose acquisition company), secondo fonti a conoscenza della vicenda.



La società con sede a Londra si fonderà con Titan Acquisition per un equity value di circa 1,1 miliardi di dollari.



OpenPayd è una piattaforma di infrastrutture finanziarie che abilita pagamenti e scambi per l'economia digitale. Gestisce anche stablecoin e fornisce servizi di cambio valuta per le aziende. La società elabora transazioni per oltre 240 miliardi di dollari all'anno.



La società veicolo ha raccolto 276 milioni di dollari con un'offerta pubblica iniziale (IPO) nel 2025. Cantor Fitzgerald e Odeon Capital Group hanno fornito consulenza per la quotazione.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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