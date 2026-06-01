UK, i prezzi delle case sono diminuiti per la prima volta in cinque mesi a maggio

(Teleborsa) - I prezzi delle case nel Regno Unito sono scesi dello 0,6% a maggio 2026 su base mensile (rispetto allo +0,4% di aprile e al -0,1% atteso dagli analisti), secondo l'Halifax House Price Index, segnando il primo calo in cinque mesi. Il prezzo medio degli immobili è ora di 278.024 sterline. La crescita annuale è rallentata al +1,7%, rispetto al +3% del mese precedente.



"La crescita annua dei prezzi delle case nel Regno Unito è rallentata all'1,7% a maggio, dal 3% di aprile. I prezzi sono diminuiti dello 0,6% su base mensile, al netto degli effetti stagionali: il primo calo mensile dall'inizio dell'anno", ha commentato Robert Gardner, capo economista di Nationwide, che gestisce l'indice ed è uno dei maggiori istituti di credito ipotecario del paese.



"Data l'incertezza causata dagli sviluppi in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia e dei tassi di interesse di mercato, era prevedibile un certo rallentamento - ha aggiunto - In effetti, la fiducia dei consumatori si è notevolmente indebolita dall'inizio del conflitto, con l'indice principale di GfK che ad aprile ha toccato il livello più basso dalla fine del 2023, con solo un lieve aumento a maggio. Anche gli indicatori del sentiment del mercato immobiliare sono peggiorati. La Royal Institution of Chartered Surveyors ha segnalato un forte calo delle nuove richieste di acquisto a marzo, portando l'indice al suo valore più basso dal 2023 e rimanendo in territorio fortemente negativo ad aprile".



(Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)

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