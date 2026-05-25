Appuntamenti macroeconomici: settimana del 25 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 26/05/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 114,5 punti; preced. 113,3 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. -0,2 punti)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1%; preced. 0,9%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 91,9 punti; preced. 92,8 punti)
16:30 USA: Indice Fed Dallas (preced. -2,3 punti)
Mercoledì 27/05/2026
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 85 punti; preced. 84 punti)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,3%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 5 punti; preced. 3 punti)
Giovedì 28/05/2026
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. 0,2%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,1%)
10:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 90,8 punti)
10:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 95,2 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -19 punti; preced. -20,6 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia economia (atteso 92 punti; preced. 93 punti)
11:00 Unione Europea: Fiducia imprese (atteso -7,8 punti; preced. -7,7 punti)
11:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 5,64 Mld Euro)
12:00 Italia: Prezzi produzione, mensile (preced. 4,4%)
12:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. 4,2%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 3,3%; preced. 0,8%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 209K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 661K unità; preced. 682K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. 7,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 101 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -7,86 Mln barili)
Venerdì 29/05/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,7%; preced. 2,7%)
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1%; preced. -0,4%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 32,5 punti; preced. 32,2 punti)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (preced. 3,6%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,2%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1%)
08:45 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0%; preced. 0,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,2%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)
10:00 Unione Europea: M3, annuale (preced. 3,2%)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,1%)
12:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
12:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,9%)
14:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 51,3 punti; preced. 49,2 punti)
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