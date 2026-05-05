Appuntamenti macroeconomici del 5 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 05/05/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso -18,6K unità; preced. -22,9K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -59 Mld $; preced. -57,3 Mld $)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52 punti; preced. 50,3 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54 punti)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 1.000 unità; preced. 587K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -17,6%)
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