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Francoforte 1-giu
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USA, ISM manifatturiero in maggio

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USA, ISM manifatturiero in maggio
USA, ISM manifatturiero in maggio pari a 54 punti, in aumento rispetto al precedente 52,7 punti (la previsione era 53,3 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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