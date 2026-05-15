Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di acciaio , che tratta con una perdita del 2,64%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ArcelorMittal rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di ArcelorMittal è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 53,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 53,33. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 54,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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