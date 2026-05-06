Amsterdam: preme sull'acceleratore ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio , che tratta in rialzo del 4,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nel breve periodo, ArcelorMittal presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 52,25 Euro e supporto a 50,97. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 53,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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