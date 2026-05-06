Amsterdam: preme sull'acceleratore ArcelorMittal
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di acciaio, che tratta in rialzo del 4,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, ArcelorMittal presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 52,25 Euro e supporto a 50,97. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 53,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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