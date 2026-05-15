Milano 9:53
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Londra 9:53
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Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal
Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 2,64% sui valori precedenti.
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