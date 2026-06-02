Milano 16:30
50.472 +1,40%
Nasdaq 16:30
30.507 -0,02%
Dow Jones 16:30
50.950 -0,25%
Londra 16:30
10.362 +0,22%
Francoforte 16:30
25.082 +0,32%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un controllato +0,18%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10.296,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 10.462,2. Il peggioramento del FTSE 100 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10.234,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```