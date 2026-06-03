Milano 9:53
50.340 -0,47%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:53
10.341 -0,32%
24.932 -0,76%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un controllato +0,06%.

Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10.310,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.476,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10.241,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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