Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un controllato +0,06%.
Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10.310,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.476,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10.241,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)