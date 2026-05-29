OVS, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo. Beraldo confermato AD

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di OVS ha approvato il bilancio 2025 e deliberato un dividendo di 0,14 euro per azione, con stacco cedola il 22 giugno e pagamento il 24 giugno 2026.



Il Consiglio di Amministrazione rinnovato per il triennio 2026-2029 ha confermato Stefano Beraldo Amministratore Delegato, Franco Moscetti Presidente e Giovanni Tamburi Vice Presidente.



L'assemblea ha approvato un nuovo piano di buyback da 20 milioni di euro con avvio dal 1° giugno 2026, dopo il precedente programma che aveva portato all'acquisto di 5.746.279 azioni a un prezzo medio di 4,14 euro per un controvalore di 23,8 milioni. Approvato anche il Piano di Performance Share 2026-2028 per un massimo di 4.930.000 diritti.



Sul fronte commerciale, nei primi quattro mesi del 2026 il gruppo registra una crescita high-single-digit delle vendite di tutte le principali insegne e una crescita a doppia cifra di Goldenpoint.

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