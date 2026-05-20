Parigi: brillante l'andamento di Schneider Electric
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo industriale francese, con una variazione percentuale del 2,29%.
L'andamento di Schneider Electric nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della multinazionale dei prodotti elettrici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 257,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 264,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 253.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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