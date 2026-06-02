Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferrari

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il cavallino rampante di Maranello , in guadagno del 2,18% sui valori precedenti.



L'andamento di Ferrari nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 307,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 300,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 314,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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