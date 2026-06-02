Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WIIT più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di WIIT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,85 Euro e primo supporto individuato a 35,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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