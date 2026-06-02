Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di WIIT più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di WIIT classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,85 Euro e primo supporto individuato a 35,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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