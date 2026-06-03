Milano 9:54
50.346 -0,46%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:54
10.342 -0,31%
24.932 -0,77%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto +0,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3856, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3811. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3901.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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