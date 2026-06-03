BFF Bank, JPMorgan ha partecipazione potenziale del 5,4%

(Teleborsa) - JP Morgan ha una quota potenziale pari al 5,403% in BFF Bank , società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 28 maggio 2026.



In particolare, il 4,285% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre l'1,118% sono Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 18/11/2026 e il 26/05/2027.

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