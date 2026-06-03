BPER, Morningstar DBRS migliora trend a "Positivo" e conferma rating "BBB (high)"

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha migliorato il trend del Long-Term Issuer Rating di BPER Banca da "Stabile" a "Positivo", confermando il Long-Term Issuer Rating a "BBB (high)".



Il cambio di trend e la conferma dei rating creditizi riflettono "la solida posizione di BPER sul mercato, l'adeguata qualità degli attivi, la solida redditività e la posizione patrimoniale, nonché i progressi nell'integrazione di Banca Popolare di Sondrio (BPSO)", si legge nella nota dell'agenzia di rating.



L'acquisizione ha rafforzato la presenza di BPER nel Nord Italia, in particolare in Lombardia. La fusione legale di BPSO e la migrazione dei sistemi IT sono state completate con successo nell'aprile 2026, con BPSO ora pienamente integrata nel perimetro operativo di BPER. Il trend Positivo incorpora le aspettative di Morningstar DBRS secondo cui la banca continuerà a realizzare le sinergie previste, supportando il suo profilo di redditività e la generazione di capitale interno nel medio termine.



Un miglioramento dei rating creditizi si verificherebbe qualora la banca continuasse a dimostrare un'adeguata redditività e integrasse con successo BPSO, mantenendo al contempo un solido profilo di rischio e una posizione patrimoniale adeguata. Dato il trend Positivo, un declassamento dei rating creditizi è improbabile. Tuttavia, Morningstar DBRS potrebbe modificare il trend in Stabile qualora si verificasse un deterioramento significativo della qualità degli attivi, risultati di integrazione inferiori alle aspettative o un indebolimento prolungato della capitalizzazione.

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