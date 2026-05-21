Cassa Centrale Banca colloca con successo bond da 500 milioni per istituzionali

(Teleborsa) - Cassa Centrale Banca comunica di aver collocato con successo un'emissione senior preferred da 500 milioni di Euro, a tasso fisso, di durata pari a 4 anni, destinata agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Il prestito obbligazionario è stato emesso nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di 3 Miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino.



Il titolo è stato emesso con una cedola del 3,75% ed un rating atteso da parte di Fitch Ratings e Morningstar DBRS pari a, rispettivamente, "BBB+" e "BBB(high)".



L’operazione ha visto la partecipazione di investitori domestici e internazionali, con gli asset manager a rappresentare il 50% della domanda, seguiti dalle banche (40%), da assicurazioni e fondi pensione (5%) e da altre tipologie di investitori istituzionali. In termini di distribuzione geografica, il 49% dell’emissione è stato allocato a investitori italiani, seguiti da Germania, Austria e Svizzera (13%), Regno Unito e Irlanda (11%), Olanda (10%), Francia (9%) e altri (8%).



"Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’operazione. – afferma il Vice Direttore Generale Vicario e Chief Financial Officer del Gruppo Cassa Centrale Alessandro Failoni – I risultati raggiunti dalle Banche del nostro Gruppo, il nostro grado di solidità e la chiara traiettoria evolutiva definita dal Piano Strategico 2026 – 2028 sono alla base del risultato dell’emissione. Si tratta di un’operazione che si integra nella nostra strategia di funding e che, grazie alla forza del nostro Gruppo, ci consente di raccogliere risorse finanziarie dai mercati globali da destinare allo sviluppo economico dei territori nei quali sono presenti le nostre Banche".



Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Bookrunners, da BBVA, BNP PARIBAS, IMI-Intesa Sanpaolo (B&D), Mediobanca e Raiffeisen Bank International.

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