HSBC, S&P migliora outlook a positivo grazie alla solida esecuzione strategica

(Teleborsa) - S&P Global Rating ha rivisto a positivo, da stabile, l'outlook sui rating di HSBC Holdings , colosso bancario britannico. Allo stesso tempo, ha confermato i rating long- e short-term "A-/A-2".



L'agenzia di rating ritiene che "la solida esecuzione strategica, la robusta performance finanziaria e il solido bilancio di HSBC siano migliorati al punto da renderla paragonabile ai suoi concorrenti globali con rating più elevati". Nonostante le fosche prospettive macroeconomiche globali, ritiene che la crescente resilienza del gruppo supporti la possibilità di un upgrade nei prossimi 12 mesi.









Condividi

```