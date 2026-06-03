Consob: attenzione a false pubblicità che utilizzano nostro nome per corsi

(Teleborsa) - La Consob richiama l'attenzione sulla diffusione, attraverso siti web e social network, di contenuti pubblicitari che utilizzano impropriamente il nome e l'immagine dell'Istituto per promuovere presunti corsi gratuiti in materia di investimenti. Si tratta di comunicazioni non riconducibili alla Consob.



La Consob non eroga corsi di formazione su come investire; non suggerisce prodotti finanziari da acquistare o vendere e non contatta il pubblico per proporre opportunità di investimento. L'Autorità invita pertanto a verificare sempre la provenienza delle informazioni e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali dell'Istituto. Per quanto riguarda i social media, i profili ufficiali della Consob sono contraddistinti dalla spunta blu che ne attesta l'autenticità.

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