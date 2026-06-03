Data center, Urso incontra Fontana: al via Gruppo di contatto tra Governo e Regione Lombardia

(Teleborsa) - Incontro al Mimit tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana per fare il punto sull’evoluzione degli investimenti in data center sul territorio e confrontarsi sulla legge appena approvata dal Consiglio regionale, che disciplina l’apertura di nuovi hub tecnologici nell’area. Alla riunione presente anche l’Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori.



A riguardo, è stato evidenziato come la legge regionale sia pienamente coerente con l’attività svolta finora dalle strutture del Ministero e con la strategia nazionale che si pone l’obiettivo di accompagnare la crescita degli investimenti nel settore dei data center.



Urso e Fontana hanno inoltre concordato l’avvio di un Gruppo di contatto tra Governo e Regione Lombardia, che rappresenta oggi il territorio con il maggior numero di richieste di investimento nel comparto. L’obiettivo è garantire il coordinamento delle procedure autorizzative e di dichiarazione di interesse strategico, favorendo uno sviluppo ordinato ed efficace degli investimenti nel settore

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