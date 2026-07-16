Esautomotion, il presidente e azionista Franco Fontana riorganizza la propria quota

(Teleborsa) - L'azionista e presidente di Esautomotion, Franco Fontana ha comunicato l’avvenuto cambiamento sostanziale della propria partecipazione a seguito della cessione di 876.000 azioni ordinarie a favore di Kiracap, di cui lo stesso è amministratore unico, nonché detentore diretto dell’intero capitale.



Pertanto, restano invariate la partecipazione al capitale detenuta dall’azionista Fontana e i rispettivi diritti di voto.



A seguito di tale cambiamento, l'azionariato vede Franco Fontana con il 28,1% del capitale, Gianni Senzolo al 30,69%, Fin Tel con il 6,94%, Kiracap al 6,69%, Sangalli al 4,76% mentre le azioni proprie sono pari all'1,63% e il mercato ha in mano il restante 21,21% del capitale.

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