Stellantis, vendite sul titolo in scia al downgrade di HSBC

Sforbiciata del target price a 4 euro

(Teleborsa) - Si abbattono le vendite si Stellantis , che scivola in coda al principale listino milanese in scia al downgrade operato da HSBC.



Gli analisti hanno declassato il produttore automobilistico da "hold" a "reduce" e tagliato il prezzo obiettivo da 5,50 euro a 4 euro, che implicando un potenziale downside di circa il 22% rispetto al prezzo di chiusura del 2 luglio di 5,11 euro.



La mossa riflette stime più deboli e un minore patrimonio netto atteso per il 2026. Il broker ha anche citato problemi di qualità irrisolti, relativi a richiami di veicoli, secondo i dati della NHTSA, l’agenzia statunitense per la sicurezza stradale.



HSBC ha affermato che i margini storicamente elevati "potrebbero essere sintomatici di un sotto-investimento" e che Stellantis potrebbe dover investire di più per raggiungere una ripresa sostenibile. Ma gli analisti non sono con convinti che "sia in corso una ripresa sostenibile", da qui il declassamento a rating "reduce".



La banca d'affari, inoltre, ha ridotto le previsioni di reddito operativo rettificato per il 2026 del 59%, a 1,52 miliardi di euro, implicando un margine dell’1%, rispetto alle indicazioni della società per un margine "low single digit". Ridotte del 50% le previsioni di fine anno sul free cash flow industriale, a un valore negativo di 4,89 miliardi.













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