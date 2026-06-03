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Marvell vola a Wall Street dopo l'endorsement del CEO di Nvidia

Finanza
Marvell vola a Wall Street dopo l'endorsement del CEO di Nvidia
(Teleborsa) - Rialzo per Marvell Technology che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,92% raggiungendo una capitalizzazione di mercato di duecentocinquanta miliardi di dollari. Il titolo continua a beneficiare delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, che ha definito l'azienda la prossima potenziale società da mille miliardi di dollari.

Il titolo era già ben scambiato la scorsa settimana forte dei risultati del primo trimestre.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +50,68%, rispetto a +2,17% dell'indice dei titoli tecnologici USA).

Il quadro tecnico di breve periodo di Marvell Technology mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 327,3 USD. Rischio di discesa fino a 297,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 357,5.
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