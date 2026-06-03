Marvell vola a Wall Street dopo l'endorsement del CEO di Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo per Marvell Technology
che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,92% raggiungendo una capitalizzazione di mercato di duecentocinquanta miliardi di dollari. Il titolo continua a beneficiare delle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Nvidia
, Jensen Huang, che ha definito l'azienda la prossima potenziale società da mille miliardi di dollari.
Il titolo era già ben scambiato la scorsa settimana forte dei risultati del primo trimestre
.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +50,68%, rispetto a +2,17% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il quadro tecnico di breve periodo di Marvell Technology
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 327,3 USD. Rischio di discesa fino a 297,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 357,5.