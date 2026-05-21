Wall Street naviga a vista. Bene IBM, ignorata Nvidia

(Teleborsa) - Wall Street vanova a vista a metà giornata, scontando l'ennesima fiammata del prezzo dle greggio, a causa del persistere di divergenze fra USA ed Iran sul nucleare, ed in risposta al persistente aumento dei rendimenti dei T-bond, in vista di possibili aumenti dei tassi a causa dell'inflazione.



I conti record di Nvidia non sono riusciti a sostenere il sentiment del mercato, mentre è maggiore l'effetto di IBM e del settore dell'informatica quantistica, che fanno piuttosto bene, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'amministrazione Trump avrebbe stanziato 2 miliardi di dollari in sovvenzioni a nove aziende del settore, acquisendone anche delle partecipazioni azionarie. nello specifico, IBM avrebbe ricevuto 1 miliardo di dollari del pacchetto.



A New York, il Dow Jones sista sulla parità a 49.980 punti; sulla stessa linea l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.419 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,17%); poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,25%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto utilities . In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,86%) e beni industriali (-0,64%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+7,67%), Cisco Systems (+2,71%), Honeywell International (+2,64%) e Merck (+1,53%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce , che continua la seduta con -2,61%.



Si concentrano le vendite su Boeing , che soffre un calo del 2,55%.



Vendite su Nvidia , che registra un ribasso dell'1,60%.



Discesa modesta per Sherwin Williams , che cede un piccolo -1,13%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, ARM Holdings (+11,60%), Seagate Technology (+5,36%), Western Digital (+3,65%) e Marvell Technology (+2,74%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Intuit , che ottiene -20,00%.



Pesante Walmart , che segna una discesa di ben -7,45 punti percentuali.



Seduta negativa per Microchip Technology , che scende del 4,21%.



Sensibili perdite per Atlassian , in calo del 4,20%.





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