Wall Street naviga a vista. Bene IBM, ignorata Nvidia
(Teleborsa) - Wall Street vanova a vista a metà giornata, scontando l'ennesima fiammata del prezzo dle greggio, a causa del persistere di divergenze fra USA ed Iran sul nucleare, ed in risposta al persistente aumento dei rendimenti dei T-bond, in vista di possibili aumenti dei tassi a causa dell'inflazione.
I conti record di Nvidia non sono riusciti a sostenere il sentiment del mercato, mentre è maggiore l'effetto di IBM e del settore dell'informatica quantistica, che fanno piuttosto bene, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'amministrazione Trump avrebbe stanziato 2 miliardi di dollari in sovvenzioni a nove aziende del settore, acquisendone anche delle partecipazioni azionarie. nello specifico, IBM avrebbe ricevuto 1 miliardo di dollari del pacchetto.
A New York, il Dow Jones sista sulla parità a 49.980 punti; sulla stessa linea l'S&P-500, che continua la seduta a 7.419 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (-0,17%); poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,25%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto utilities. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,86%) e beni industriali (-0,64%).
Tra i protagonisti del Dow Jones, IBM (+7,67%), Cisco Systems (+2,71%), Honeywell International (+2,64%) e Merck (+1,53%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce, che continua la seduta con -2,61%.
Si concentrano le vendite su Boeing, che soffre un calo del 2,55%.
Vendite su Nvidia, che registra un ribasso dell'1,60%.
Discesa modesta per Sherwin Williams, che cede un piccolo -1,13%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, ARM Holdings (+11,60%), Seagate Technology (+5,36%), Western Digital (+3,65%) e Marvell Technology (+2,74%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intuit, che ottiene -20,00%.
Pesante Walmart, che segna una discesa di ben -7,45 punti percentuali.
Seduta negativa per Microchip Technology, che scende del 4,21%.
Sensibili perdite per Atlassian, in calo del 4,20%.
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