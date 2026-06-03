Piazza Affari: balza in avanti Tinexta
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nell'industria dei servizi internet e software, che lievita dell'1,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tinexta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Tinexta è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,79 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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