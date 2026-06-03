Piazza Affari: balza in avanti Tinexta

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nell'industria dei servizi internet e software , che lievita dell'1,81%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tinexta più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Tinexta è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,79 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 15,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```